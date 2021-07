Ddl Zan, Pd: 'Non c'è l'accordo, si va in Aula' (Di martedì 6 luglio 2021) Non è stato raggiunto un accordo tra le parti politiche al tavolo di maggioranza sul ddl Zan. Lo riferisce il Pd. La legge per il contrasto all'omotransfobia approda così nell'Aula del Senato per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) Non è stato raggiunto untra le parti politiche al tavolo di maggioranza sul ddl Zan. Lo riferisce il Pd. La legge per il contrasto all'omotransfobia approda così nell'del Senato per il ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - peaceforitaly : RT @riccardomonet: Ve lo spiego subito il Letta-pensiero: 'Se il DDL Zan passa, è una grande vittoria, se non passa è per colpa del cattivo… - tobiamc : RT @gloquenzi: Ricapitoliamo: il voto sul ddl Zan al Senato è sommamente incerto anche con i voti di IV. Qualcuno dice: facciamo un comprom… -