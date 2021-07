Ddl Zan, Pd a testa bassa: “Niente accordo, si va in Aula per il voto” (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug – Non è stato raggiunto un accordo tra le parti politiche al tavolo di maggioranza sul ddl Zan: l’annuncio del Pd. La legge contro l’omotransfobia approda così nell’Aula del Senato per il voto del calendario dei lavori con la maggioranza spaccata. Tra Pd e M5S che chiedono di votare il testo così com’è e Italia viva e centrodestra che chiedono modifiche agli articoli più divisivi, dall’identità di genere al bavaglio alla libertà di espressione. Ddl Zan, l’annuncio del Pd: “Niente accordo, si va al voto in Aula” Nessun accordo sulle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug – Non è stato raggiunto untra le parti politiche al tavolo di maggioranza sul ddl Zan: l’annuncio del Pd. La legge contro l’omotransfobia approda così nell’del Senato per ildel calendario dei lavori con la maggioranza spaccata. Tra Pd e M5S che chiedono di votare il testo così com’è e Italia viva e centrodestra che chiedono modifiche agli articoli più divisivi, dall’identità di genere al bavaglio alla libertà di espressione. Ddl Zan, l’annuncio del Pd: “, si va alin” Nessunsulle ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - OdorizziAlex : RT @CasaPoundItalia: I militanti di #CasaPound arrivati in corteo in piazza per manifestare contro il Ddl Zan,la cui calendarizzazione si s… - gufolibero : RT @antoniorunci: @gufolibero ... la legge E' uguale per tutti, non esiste una legge 'particolare' per orientamento sessuale... il ddl zan… -