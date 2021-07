CorSport: Mertens salterà il ritiro estivo e le prime 3 o 4 partite di campionato (Di martedì 6 luglio 2021) Serviranno almeno 80 giorni a Dries Mertens per riprendersi dall’intervento alla spalla. L’attaccante salterà il ritiro estivo con il Napoli e almeno tre o quattro partite di campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Prima che tutto torni come prima, che Mertens possa continuare ad essere quel principe da centotrentacinque gol, saranno indispensabili 70-80 giorni, e quindi se ne andrà via quest’estate senza ritiro (né a Dimaro-Folgarida e né a Castel di Sangro, quasi sicuramente) e anche la fase iniziale di un campionato che è in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) Serviranno almeno 80 giorni a Driesper riprendersi dall’intervento alla spalla. L’attaccanteilcon il Napoli e almeno tre o quattrodi. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Prima che tutto torni come prima, chepossa continuare ad essere quel principe da centotrentacinque gol, saranno indispensabili 70-80 giorni, e quindi se ne andrà via quest’estate senza(né a Dimaro-Folgarida e né a Castel di Sangro, quasi sicuramente) e anche la fase iniziale di unche è in ...

