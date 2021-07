Con un tuffo l'estate entra al Beccaria: ripartono i corsi di nuoto all'interno dell'istituto penale minorile (Di martedì 6 luglio 2021) Dal 5 luglio fino al 27 agosto le ragazze e i ragazzi dell'istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano saranno coinvolti in corsi di nuoto e attività sportive in piscina. Sarà il Comitato Territoriale Milano dell'Uisp (Unione Italiana Sport Per Tutti) a organizzare i corsi e a mettere a disposizione i 5 istruttori, sia operatori che assistenti bagnanti, che lavoreranno all'interno dell'istituto. Le attività in acqua verranno svolte all'interno del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Dal 5 luglio fino al 27 agosto le ragazze e i ragazziCesaredi Milano saranno coinvolti indie attività sportive in piscina. Sarà il Comitato Territoriale Milano'Uisp (Unione Italiana Sport Per Tutti) a organizzare ie a mettere a disposizione i 5 istruttori, sia operatori che assistenti bagnanti, che lavoreranno all'. Le attività in acqua verranno svolte all'del ...

Advertising

dassste : @PatriziaValen13 Siamo in due,nè' l'sola dei famosi', ecc.L'unico reality che ho guardato,devo dire con piacere,è s… - Una37161768 : @PepeElGauchito un triplo salto mortale con avvitamento in aria e tuffo da 56478 metri? Buongiorno :-) - SoniaBalacchi : RT @qualitytravelit: In IEG i Congressi ripartono con un tuffo nell’arte => - babetta123 : Tuffo perfetto con addominali 'disinvolti' ???? . . . Buongiorno! ?? - destinograzia : RT @pivacorpifreddi: Un tuffo nella detective novel della golden age del giallo con la nuova collana di mystery @VallardiEditore tra delitt… -