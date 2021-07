Advertising

CamunoNet : Borsa: Milano fiacca (-0,05%), giù Mediobanca, sprint Saipem - CorriereQ : Borsa: Milano fiacca (-0,05%), giù Mediobanca, sprint Saipem - fisco24_info : Borsa: Milano fiacca (-0,05%), giù Mediobanca, sprint Saipem: Spread scende a 100,9 punti, rialzo greggio favorisce… - ansa_economia : Borsa: Milano apre poco variata, +0,02%. Indice Ftse Mib a quota 254.445 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,6%. Su scudi Mediobanca, Intesa e Stellantis #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Appare fiacca Piazza Affari (Ftse Mib - 0,05%) con gran parte del paniere di grandi titoli in rosso a partire da Mediobanca ( - 1%), Banco Bpm ( - 0,91%) e Bper ( - 0,84%), mentre Unicredit ( - 0,53%) ...Apertura poco variata per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,02% a 25.445 punti. .Appare fiacca Piazza Affari (Ftse Mib -0,05%) con gran parte del paniere di grandi titoli in rosso a partire da Mediobanca (-1%), Banco Bpm (-0,91%) e Bper (-0,84%), mentre Unicredit (-0,53%) e Intesa ...La pandemia ha accelerato il processo di rinnovamento, ma i commercialisti, consulenti del lavoro e società multidisciplinari superano gli avvocati per ...