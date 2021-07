Ascolti tv | cresce “Temptation Island”

(Di martedì 6 luglio 2021) 3.526.000 spettatori e il 23% di share Nella serata di ieri sera, lunedì 5 luglio 2021, con il cambio di palinsesto a causa della scomparsa di Raffaella Carrà molti sono stati i programmi che l’hanno voluta ricordare. Su Rai Uno “Carramba! Che Sorpresa” del 1995, dalle 21:55 alle 23:39, ha conquistato 2.581.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la seconda puntata disi è confermata come il programma più visto con una crescita rispetto al debutto. Il reality Mediaset ha intrattenuto 3.526.000 spettatori con uno share del 23%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.395.000 spettatori (6.6%) e N.C.I.S. New Orleans 1.028.000 ...

Advertising

361_magazine : #Temptationisland: gli ascolti crescono - ilgiornale : Confermati De Filippi, Hunziker, Bonolis e Scotti. Pier Silvio Berlusconi: 'In salita ascolti e introiti' - Affaritaliani : Ascolti tv, Sciarelli batte Purgatori. Cresce il duo Scanzi-Travaglio - giorgio2181953 : @rinnegatto @mirkosavona @RaffaellaMerlo @cresce_m Da dove deduci che Montagner ha il cervello in pappa. Se ascolti… - mirkosavona : @RaffaellaMerlo @cresce_m Si guardi la percentuale tra contagiati e morti e poi lasci decidere la logica … o meglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti cresce

TGCOM

Ma ecco la graduatoria per. Il ricordo della Carrà sull'ammiraglia pubblica m anche su tutte le altre reti. Vince e fa meglio che all'esordio Temptation Island, ma Porro che ricorda l'...Cosa succederà? BOOM DI- Prosegue il successo di 'Temptation Island' chee, anche con il secondo appuntamento stagionale, si conferma il programma più seguito della serata con 3.526.Cresce ogni giorno sempre di più l'attesa per la nuova edizione di Battiti Live, il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Questo programma, potrà sicuramente contare su ...Su Canale5 la seconda puntata di Temptation Island si è confermata come il programma più visto con una crescita rispetto al debutto.