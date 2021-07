Antonio Florio | “Senza Respiro” con Raffella

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Maestro era il sassofono tenore dell’orchestra diretta da Paolo Ormi, in tour con la Carrà, nel 1972. “Un tour che ci vide attraversare l’intero stivale da Torino ad Alcamo. E ad ogni day-out, un concerto alla Bussola” Di Olga Chieffi Correva l’anno 1972: n Italia la Fiat 127 diventa auto dell’anno, grazie ai modesti consumi e alle dimensioni ridotte che facilitano i parcheggi. Sempre in casa Fiat vede la luce quest’anno anche la 126. Nel mese di maggio viene ucciso il commissario di polizia Luigi Calabresi, vittima del terrorismo eversivo, ancora attivo in Italia dopo la strage di Piazza Fontana del ’69. Negli Stati Uniti il 1972 è l’anno del Watergate. L’avvenimento sportivo più ...