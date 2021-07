5G: Francia accelera, 1,7 mld di investimenti entro 2025 per sviluppo (Di martedì 6 luglio 2021) Parigi, 6 lug. (Adnkronos) - La Francia accelera sullo sviluppo del 5G. Il Governo, infatti, punta a 1,7 miliardi di investimenti pubblici e privati entro il 2025. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa a Parigi, è il ministro con delega all'Industria, Agnès Pannier-Runacher. "Ci impegniamo a mobilitare 480 milioni di euro di finanziamento pubblico per sostenere i progetti prioritari entro il 2022 e puntiamo a 735 milioni di euro di finanziamenti pubblici entro il 2025. Complessivamente con l'effetto leva puntiamo a 1,7 miliardi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Parigi, 6 lug. (Adnkronos) - Lasullodel 5G. Il Governo, infatti, punta a 1,7 miliardi dipubblici e privatiil. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa a Parigi, è il ministro con delega all'Industria, Agnès Pannier-Runacher. "Ci impegniamo a mobilitare 480 milioni di euro di finanziamento pubblico per sostenere i progetti prioritariil 2022 e puntiamo a 735 milioni di euro di finanziamenti pubbliciil. Complessivamente con l'effetto leva puntiamo a 1,7 miliardi ...

