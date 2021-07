Wimbledon, Berrettini vola ai quarti: Ivashka annientato (Di lunedì 5 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Matteo Berrettini vola ai quarti di finale di Wimbledon , torneo in corso sull'erba londinese. Il tennista italiano agli ottavi si è sbarazzato del bielorusso Ivashka con un ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Matteoaidi finale di, torneo in corso sull'erba londinese. Il tennista italiano agli ottavi si è sbarazzato del bielorussocon un ...

Advertising

Eurosport_IT : BRAVI, RAGAZZI! ?????? Per la prima volta nell'era Open due azzurri conquistano gli ottavi di Wimbledon. Era successo… - SkySport : ?? WIMBLEDON ?? Berrettini, intervista doppia con la fidanzata Tomljanovic: che risate! ?? L'azzurro sfida Ivaska agli… - ItaliaTeam_it : VOLA MATTEO VOLA! ???? Ilya Ivashka superato in tre set, @MattBerrettini è ai quarti di finale di #Wimbledon!… - Bela_Ebbasta : RT @FQLive: #ULTIMORA Matteo #Berrettini conquista i quarti a Wimbledon - fasulo_antonio : Matteo #Berrettini ha battuto in tre set Ivaskha e accede per la prima volta ai quarti di finale di #Wimbledon. E… -