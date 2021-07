Terribile incendio nel campo rom di via di Salone: a fuoco cumuli di rifiuti (Di lunedì 5 luglio 2021) Ancora un incendio nel campo rom di via di Salone. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, con i vigili del fuoco arrivati sul posto intorno alle 13.20: il loro intervento è ancora in corso. A bruciare, per l’ennesima volta, sterpaglie e cumuli di rifiuti abbandonati. Sul posto i Vigili del fuoco con un’autobotte e diverse macchine per domare l’incendio e far sì che le fiamme non si propaghino anche nelle zone circostanti, lì dove c’è la stazione ferroviaria e diverse abitazioni. incendio nel campo rom di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) Ancora unnelrom di via di. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, con i vigili delarrivati sul posto intorno alle 13.20: il loro intervento è ancora in corso. A bruciare, per l’ennesima volta, sterpaglie ediabbandonati. Sul posto i Vigili delcon un’autobotte e diverse macchine per domare l’e far sì che le fiamme non si propaghino anche nelle zone circostanti, lì dove c’è la stazione ferroviaria e diverse abitazioni.nelrom di ...

Advertising

CorriereCitta : Terribile incendio nel campo rom di via di Salone: a fuoco cumuli di rifiuti - sardanews : 200 ettari andati in fumo a Vallermosa: paura e danni ingenti per le imprese coinvolte nel terribile incendio… - vivere_sardegna : 200 ettari andati in fumo a Vallermosa: paura e danni ingenti per le imprese coinvolte nel terribile incendio - cronachemezzog : TERRIBILE INCENDIO A MONTALBANO JONICO: NON È ESCLUSA L’ORIGINE DOLOSA - cronachelucane : TERRIBILE INCENDIO A MONTALBANO JONICO: NON È ESCLUSA L’ORIGINE DOLOSA - Il sindaco Marrese: «Impegnati per ore nel… -