Sconcerti | non ci sono più centravanti | la colpa è anche delle idee di Guardiola

"Abbiamo un problema di centravanti, ma non possiamo risolverlo in una settimana e nemmeno in sei mesi". Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera riferendosi all'Italia di Roberto Mancini. Né Belotti né Immobile possono essere considerati la soluzione, anche se giocano in Nazionale rispettivamente da 5 e 7 anni. Il rendimento di Immobile è altissimo. Ha giocato 413 partite tra campionato e coppe con una media gol di 0,55 a partita, ma in Nazionale le sue prestazioni non sono all'altezza. "Dove tutto cade è in Nazionale, la media gol scende a 0,30, una media qualunque per un grande attaccante.

