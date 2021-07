Roma | presentazione Mourinho | c' è la data | ecco dove e quando

(Di lunedì 5 luglio 2021)- È tutto pronto per l'inizio della nuova avventura di Josésulla panchina della. Il tecnico giallorosso domani terminerà i cinque giorni di quarantena imposti dal Governo per chi ...

Advertising

Roma : ? L’Italia riparte, Roma ti aspetta: nuovo francobollo dedicato alla Capitale. Questa mattina la presentazione dell… - RiotLabOstia : RT @supportolegale: E finalmente potrete vedere dal vivo l'antologia a fumetti 'Nessun Rimorso. Genova 2001-2021' a Roma a La Torre il 6 l… - romanewseu : La Roma annuncia la presentazione di #Mourinho: ecco la data - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Domani #Calenda presenta il suo progetto per lo stadio (TWEET) ??? Dopo il naufragio di #TordiValle ?? Scopriremo l'ide… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Roma, giovedì 8 luglio la presentazione di Mourinho Il tecnico verrà presentato nella suggestiva locatio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma presentazione

Corriere dello Sport

- È tutto pronto per l'inizio della nuova avventura di José Mourinho sulla panchina della. Il tecnico giallorosso domani terminerà i cinque giorni di quarantena imposti dal Governo per chi ha viaggiato in Inghilterra e mercoledì sarà libero di spostarsi per la capitale, anche per ...... mentre al Coni partecipava alladel 78esimo open di Golf d'Italia. "Questo evento apre la strada alla Ryder Cup del 2023 - ha detto la Raggi - , nel frattemporisplende con l'Open.L’annuncio di Giorgio Meloni: «Entrerà nel partito, lo abbiamo convinto con facilità». Il centrodestra verso l’ufficializzazione di Bernardo come sfidante del sindaco uscente, Sala ...I carabinieri del Comando provinciale di Palermo e la Direzione Investigativa Antimafia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 persone accusate a vario titolo di associa ...