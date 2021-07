Raffaella Carrà | Tommaso Zorzi commosso “credo ci fosse ancora bisogno di lei”

(Di lunedì 5 luglio 2021)si è unito al dolore per la scomparsa di: l'influencer milanese ha ricordato come lasi sia sempre battuta contro tutte le forme di discriminazione. Ancheha condiviso unricordo di: il vincitore del Grande Fratello Vip 5 nelle storie di Instagram ha detto che il mondo avevadellae delle sue battaglie contro le discriminazioni. Appena uscito da vincitore alla Casa di Cinecittà ...

RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - FranAltomare : Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. - albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - g__intheGreen : RT @theunknovn: non è più bello fare l’amore da trieste in giù senza raffaella carrà - IvaOrefice : RT @francescacheeks: Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoiron… -

era l'immagine della gioia, della spensieratezza, della leggerezza. Quando ho sentito la notizia al tg non ci volevo credere. Ho chiamato subito Cristiano Malgioglio, perché è così: ...così sexy come nessuno l'aveva mai vista - e la vide - in Italia: è il 1978 e la tv spagnola la lancia senza censura nella versione iberica di Fantastico con 'Hay Que Venir Al Sur' ...