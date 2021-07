Meteo, in arrivo una nuova ondata di calore: temperature in aumento (Di lunedì 5 luglio 2021) Meteo, in arrivo una nuova ondata di calore in tutta la penisola italiana: temperature in sensibile aumento. Cielo serenoDopo la domenica di ieri fortemente temporalesca soprattutto al Nord, con intense grandinate e colpi di vento soprattutto su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. A partire da questa settimana è previsto un ritorno dell’alta pressione africana su tutta Italia. Da mercoledì infatti, ci sarà una nuova ondata di caldo che coinvolgerà tutta Italia con punte dai 35 ai 37 gradi su molte regioni. È ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 5 luglio 2021), inunadiin tutta la penisola italiana:in sensibile. Cielo serenoDopo la domenica di ieri fortemente temporalesca soprattutto al Nord, con intense grandinate e colpi di vento soprattutto su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. A partire da questa settimana è previsto un ritorno dell’alta pressione africana su tutta Italia. Da mercoledì infatti, ci sarà unadi caldo che coinvolgerà tutta Italia con punte dai 35 ai 37 gradi su molte regioni. È ...

