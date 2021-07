Licenziamento illegittimo: indennizzo o reintegro. Casi, esempi e regole (Di lunedì 5 luglio 2021) La protezione dei lavoratori per i Casi in cui il giudice dovesse accertare che si tratta di un Licenziamento illegittimo è diversa in base alla data di assunzione. A coloro che erano già in forza in azienda il 6 marzo 2015 si applica la normativa da ultimo modificata ad opera della “Riforma Fornero” (Legge numero 92/2012). Cosiddetti “vecchi assunti”. Al contrario, i dipendenti: Assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015; Trasformati a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015; sono destinatari (si parla di “nuovi assunti”) del regime delle “tutele crescenti” introdotto dal Dlgs. n. 23/2015 in attuazione della Riforma del “Jobs Act”. ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 luglio 2021) La protezione dei lavoratori per iin cui il giudice dovesse accertare che si tratta di unè diversa in base alla data di assunzione. A coloro che erano già in forza in azienda il 6 marzo 2015 si applica la normativa da ultimo modificata ad opera della “Riforma Fornero” (Legge numero 92/2012). Cosiddetti “vecchi assunti”. Al contrario, i dipendenti: Assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015; Trasformati a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015; sono destinatari (si parla di “nuovi assunti”) del regime delle “tutele crescenti” introdotto dal Dlgs. n. 23/2015 in attuazione della Riforma del “Jobs Act”. ...

