Il Papa sta bene dopo l'intervento. Ora 7 giorni di degenza al Gemelli (Di lunedì 5 luglio 2021) Fonti vaticane confermano che Bergoglio ha passato una notte tranquilla dopo l'intervento al colon, durato tre ore e terminato ieri in tarda serata. Un'operazione programmata ma che ha comunque ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 luglio 2021) Fonti vaticane confermano che Bergoglio ha passato una notte tranquillal'al colon, durato tre ore e terminato ieri in tarda serata. Un'operazione programmata ma che ha comunque ...

Advertising

Stronza : RT @leggoit: Papa Francesco, l'ultimo bollettino: «Intervento di 3 ore, sta bene: la degenza di 7 giorni». In ospedale è protetto da 25 “an… - leggoit : Papa Francesco, l'ultimo bollettino: «Intervento di 3 ore, sta bene: la degenza di 7 giorni». In ospedale è protett… - zazoomblog : Uscirà tra sette giorni.... Come sta papa Francesco - #Uscirà #sette #giorni. #Francesco - Graziel69066979 : RT @assurdistan: Papa Francesco sta bene, ma ha chiesto a Salvini di non fargli gli auguri. - bizcommunityit : Papa Francesco, prima notte al Gemelli: «Sta bene, intervento durato 3 ore. Sette giorni di ricovero». L'ultimo bol… -