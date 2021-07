Advertising

VanityFairIt : I Måneskin conquistano un altro record: sono la band più ascoltata su Spotify a livello globale - repubblica : I Maneskin superano i Beatles su Spotify: tutti i record della rock band italiana - ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: I Måneskin conquistano un altro record: sono la band più ascoltata su Spotify a livello globale - lamescolanza : I Maneskin band più ascoltata al mondo: Beggin' trionfa nella classifica di Spotify - SanremoAncheNoi : RT @RadioRock106e6: I #Maneskin diventano la band più ascoltata al mondo su Spotify con la loro cover di #Beggin'. -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin band

I Måneskin sono lapiù ascoltata al mondo in questo momento. Nella classifica Spotify top 50 Global infatti compare, Beggin ' la cover dellaitaliana che dopo il podio del Festival di Sanremo con 'Zitti e Buoni' ha conquistato il primo posto all'Eurovision Song Contest. Il brano era contenuto nell'Ep di esordio "Chosen" (2017) ed è la ......bambini sono appena arrivati al primo posto della global chart" scrivono isu Instagram come didascalia degli scatti di tanti anni fa. Il primo è Thomas Raggi, il chitarrista della, che ...Inarrestabili i Maneskin dopo che la loro "Zitti e buoni" ha permesso loro di trionfare all'Eurovision, dopo la quasi inaspettata vittoria al festival di ...Il successo dei Måneskin in Italia e nel mondo non si ferma e la band finisce (si fa per dire) a Times Square. Per celebrarne gli incredibili risultati, i Måneskin sono ...