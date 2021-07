Gwen Stefani si è sposata con Blake Shelton

(Di lunedì 5 luglio 2021) La certezza di un matrimonio imminente si è avuta quando Gwen Stefani e Blake Shelton hanno esposto in Oklahoma le proprie pubblicazioni. Avrebbero avuto qualche settimana per finalizzare le nozze, e così è stato. La coppia, che nell’ottobre scorso ha annunciato il proprio fidanzamento, si è sposata nel weekend, con una cerimonia intima e privata. Gwen Stefani e Blake Shelton, legati dal 2015, anno in cui entrambi hanno divorziato dai compagni precedenti, sono convolati a nozze in Oklahoma, nel ranch di Shelton, a pochi passi dall’acqua.

Congratulazioni a Gwen Stefani e a Blake Shelton che sono diventati moglie e marito! La cantante 51enne e il collega 45enne si sono detti sì in una cerimonia intima tenuta nel ranch dell'artista country in Oklahoma.