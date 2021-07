Green pass, i requisiti d’ingresso per i vaccinati all’estero (Di lunedì 5 luglio 2021) Si attende il regolamento europeo di luglio per chiarire i numerosi dubbi. I Paesi non hanno fatto accordi per riconoscersi le vaccinazioni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 5 luglio 2021) Si attende il regolamento europeo di luglio per chiarire i numerosi dubbi. I Paesi non hanno fatto accordi per riconoscersi le vaccinazioni

Advertising

heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - fattoquotidiano : Green pass e vaccini falsi in vendita nel dark web: la Finanza sequestra 10 canali Telegram - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - Italia_Notizie : Discoteche, niente aperture nonostante il green pass. Il gestore della Praja di Gallipoli: così chiudo tutto - SarahRi30694280 : RT @skywalker_iv: IN PUNTO DI DIRITTO Il cosiddetto Grëën Pãss non è costituzionale, non può essere richiesto durante gli spostamenti e no… -