Disabile suicida a Foggia | indagati anche due componenti del commando sotto accusa per una rapina con omicidio in tabaccheria

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ci sonoAntonio Bernardo e Antonio Pio Tufo tra i seiper stalking ai danni di Marco Ferrazzano, 27ennediche si è tolto la vita lanciandosi contro un treno alla periferia del capoluogo dauno lo scorso gennaio. Nomi già noti alla cronaca locale e non solo: i due infatti sonoti di aver fatto parte del gruppo d’azione che ha messo a segno a settembre 2020 lain unadidurante la quale è stato ucciso il titolare Francesco Paolo Traiano. Gli atti della nuovasono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Disabile suicida

Il Fatto Quotidiano

Leggi Anchea Foggia, sei giovani indagati per truffa e stalking: 'Vittima di bullismo, messo a testa in giù e ripreso col cellulare'La Squadra mobile della Questura di Foggia ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a sei ragazzi tra i 20 e i 23 anni con le accuse di truffa e stalking ai danni di Marco ...Altri tre arresti e anche un divieto di avvicinamento sono stati disposti nell'ambito delle indagini sul sequestro e sulle torture ai danni di alcuni disabili, che venivano maltrattati in ...Vittima di bullismo, suicida dopo il furto del telefonino. Sei avvisi di conclusione delle indagini preliminari, d’informazione di garanzia e di diritto ...