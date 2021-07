Dele Alli | «È il momento di riscattarmi Mourinho? Grande esperienza»

(Di lunedì 5 luglio 2021), trequartista del Tottenham, ha raccontato gli ultimi momenti difficili della sua carriera: le dichiarazioni, trequartista del Tottenham, ha raccontato gli ultimi momenti difficili della sua carriera. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Goal.– «Biasimo soltanto me stesso. Dovrei offrire un livello in cui è difficile per un allenatore tenermi fuori. Non biasimo nessuno tranne me stesso. Lavorare conè stata unada cui ho imparato molto». RISCATTO – «Voglio rendere quest’anno uno dei migliori ...

Commenta per primo, trequartista del Tottenham , rivive la sua stagione, difficile, che lo ha portato a perdere la nazionale inglese per Euro2020 : 'Biasimo soltanto me stesso. Dovrei offrire un livello in ...Una stagione da "riserva di lusso" senza mai incidere. Una forma fisica deludente, almeno per chi lo ha allenato, e adesso solamente tanta voglia di ripartire e fare meglio.si è raccontato a Goal parlando dell'annata vissuta con José Mourinho al Tottenham che ha sancito, suo malgrado, un calo netto rispetto alle precedenti annate dove l'inglese sembrava poter ...Intervistato da Goal, Dele annuncia il riscatto dopo una stagione deludente: "Mi alleno ogni giorno, non bado alle critiche della gente".CON MOU - "Biasimo soltanto me stesso. Dovrei offrire un livello in cui è difficile per un allenatore tenermi fuori. Non biasimo nessuno tranne me stesso. Lavorare con Mourinho è stata una grande espe ...