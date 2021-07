Ddl Zan, non ci capisco molto ma di certo so che ogni persona è unica (Di lunedì 5 luglio 2021) Se il campione della laicità in Italia è diventato Fedez siamo messi veramente male. Al di là della persona fisica – che non conosco – la figura social di questo personaggio è, ai miei occhi, solo quella di un opportunista che cavalca tutte le battaglie per apparire e vendere contenuti pubblicitari. Confesso che sulla legge Zan non ci capisco granché. Ho provato a scaricarla su internet ma il linguaggio burocratese, con rimandi ad altre legge e commi, mi ha stroncato. Ho provato a leggere i commenti. Vi sono dubbi e soprattutto paure di come verrà eventualmente, se approvata, applicata. Dalla parte dei propugnatori vi è la spinta a porre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Se il campione della laicità in Italia è diventato Fedez siamo messi veramente male. Al di là dellafisica – che non conosco – la figura social di questoggio è, ai miei occhi, solo quella di un opportunista che cavalca tutte le battaglie per apparire e vendere contenuti pubblicitari. Confesso che sulla legge Zan non cigranché. Ho provato a scaricarla su internet ma il linguaggio burocratese, con rimandi ad altre legge e commi, mi ha stroncato. Ho provato a leggere i commenti. Vi sono dubbi e soprattutto paure di come verrà eventualmente, se approvata, applicata. Dalla parte dei propugnatori vi è la spinta a porre ...

