Bargiggia: "Insigne rinnova o va via, solito errore di ADL con i contratti in scadenza. Sulla sinistra c'è Parisi, Emerson costa troppo" (Di lunedì 5 luglio 2021) “Spalletti non ha fatto alcuna richiesta di acquisto al Napoli - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, su 1 Station Radio -. Sicuramente ha parlato di Emerson Palmieri, che ha anche già avuto. Il toscano, in sostanza, non vuole acquisti perché chiederà ad Adl di non vendere nessuno. Sul fronte del terzino sinistro, in uscita c’è Mario Rui: su di lui c’è il Galatasaray che ha offerto una cifra tra i sei ed i sette milioni. In entrata c’è Fabiano Parisi che, se fosse per Giuntoli, sarebbe già arrivato, ma, per il momento, De Laurentiis ha bloccato tutti gli acquisti. Il mercato dei partenopei è ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) “Spalletti non ha fatto alcuna richiesta di acquisto al Napoli - queste le parole di Paolo, giornalista esperto di calciomercato, su 1 Station Radio -. Sicuramente ha parlato diPalmieri, che ha anche già avuto. Il toscano, in sostanza, non vuole acquisti perché chiederà ad Adl di non vendere nessuno. Sul fronte del terzino sinistro, in uscita c’è Mario Rui: su di lui c’è il Galatasaray che ha offerto una cifra tra i sei ed i sette milioni. In entrata c’è Fabianoche, se fosse per Giuntoli, sarebbe già arrivato, ma, per il momento, De Laurentiis ha bloccato tutti gli acquisti. Il mercato dei partenopei è ...

Advertising

gilnar76 : Bargiggia: 'Insigne rinnova o va via, solito errore di ADL con i contratti in scadenza. Sulla sinistra c'è Parisi,… - Spazio_Napoli : Bargiggia: 'Insigne rinnova o va via, solito errore di ADL con i contratti in scadenza. Sulla sinistra c'è Parisi,… - cn1926it : #Bargiggia: “#Insigne? Rinnovo o va via. Il #Napoli vuole #Parisi dell’#Empoli” - ilnapolionline : Bargiggia: 'Insigne o rinnova o va via, De Laurentiis ancora una volta ha sbagliato strategia' -… - SimoRussoNa83 : #categorico ma chi cazzo 6 #bargiggia il nuovo Patron del Napoli???? #munnezzz -