Wimbledon 2021 riapre totalmente al pubblico: capienza al 100% dai quarti di finale (Di domenica 4 luglio 2021) Grandi novità per la seconda settimana di Wimbledon 2021, lo Slam in corso di svolgimento sull’erba londinese. Gli organizzatori del torneo di tennis hanno infatti confermato che quarti di finale, semifinali e finali si giocheranno con capienza dell’impianto al 100%. Finalmente porte totalmente aperte dopo le tante limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, si tratta del primo possibile sold out in terra britannica dopo la pandemia. La capienza del Campo Centrale è di 14.979 spettatori, mentre il Campo 1 si spinge fino a 12.345. Entrerà in vigore questo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Grandi novità per la seconda settimana di, lo Slam in corso di svolgimento sull’erba londinese. Gli organizzatori del torneo di tennis hanno infatti confermato chedi, semifinali e finali si giocheranno condell’impianto al. Finalmente porteaperte dopo le tante limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, si tratta del primo possibile sold out in terra britannica dopo la pandemia. Ladel Campo Centrale è di 14.979 spettatori, mentre il Campo 1 si spinge fino a 12.345. Entrerà in vigore questo ...

