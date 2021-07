Wimbledon 2021, Matteo Berrettini e il sogno della seconda settimana: rendimento da record sull’erba e consapevolezza (Di domenica 4 luglio 2021) Matteo Berrettini e il sogno della seconda settimana a Wimbledon. Il top-10 azzurro, impegnato nei Championships, ha eguagliato il proprio miglior risultato a Londra (2019) e le prospettive sono quelle di migliorare. Il confronto con il bielorusso Ilya Ivashka (n.79 del ranking) è da non sottovalutare, ma alla portata di un Berrettini centrato e consapevole. Il suo stile di gioco si presta bene alla superficie: servizio devastante, dritto potente e rovescio in slice molto insidioso. Le armi per fare male ai rivali ci sono, ma è chiaro che nel tennis nulla ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021)e il. Il top-10 azzurro, impegnato nei Championships, ha eguagliato il proprio miglior risultato a Londra (2019) e le prospettive sono quelle di migliorare. Il confronto con il bielorusso Ilya Ivashka (n.79 del ranking) è da non sottovalutare, ma alla portata di uncentrato e consapevole. Il suo stile di gioco si presta bene alla superficie: servizio devastante, dritto potente e rovescio in slice molto insidioso. Le armi per fare male ai rivali ci sono, ma è chiaro che nel tennis nulla ...

