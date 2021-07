William e Harry | niente pace dopo l’incontro per la statua di Lady Diana | il prossimo tentativo a settembre

(Di domenica 4 luglio 2021) Non ha sortito l’effetto sperato la riunione diin occasione della commemorazione di, per quello che sarebbe stato il suo 60esimo compleanno. Il Duca di Sussex e il futuro erede al trono del Regno Unito si sono trattenuti insieme brevementeaver scoperto ladella madre, la Principessa del Galles, presentando una nota congiunta.Le situazioni di possibile disagio sono infatti state eliminate, ma non è bastato a riunire i due figli diSpencer, ancora divisi. Fonti commentano che...

Advertising

fanpage : Secondo il biografo di Harry, William avrebbe tentato di mettere in piedi una campagna contro suo fratello - Mrmrarmanirexmm : RT @VanityFairIt: Secondo il nuovo libro di Robert Lacey, i due fratelli avrebbero iniziato ad allontanarsi nell'autunno 2018. William avev… - VanityFairIt : Secondo il nuovo libro di Robert Lacey, i due fratelli avrebbero iniziato ad allontanarsi nell'autunno 2018. Willia… - Giovann22727622 : RT @Wikileaks_Ita: I Windsor erano furiosi per l'esposizione dei segreti di famiglia da parte di Lady Di, ma forse ancora più inquietante e… - infoitcultura : Meghan Markle, Harry scappa da Londra ed evita William: il mistero dell'incontro con la regina Elisabetta -

Ultime Notizie dalla rete : William Harry

Vanity Fair Italia

Sfoglia gallery L'ARTICOLO, incontro "agrodolce" per mamma Diana: "Sono ancora distanti" Bittersweet . Ossia, agrodolce . È l'aggettivo con cui buona parte della stampa inglese ha ...Quanto è profonda la ferita tra? Chi sperava che l'incontro in occasione dell' inaugurazione della statuta in onore della mamma Diana avrebbe sancito la cucitura tra i due è rimasto deluso. Perché se da una parte i ...Passato alla storia come il simbolo per eccellenza dell’attore Harrison Ford nel film “Indiana Jones e il tempio maledetto” (1984), il celebre cappello è stato venduto.Diana Spencer (Lady D) è morta ad appena 36 anni. E' morta in una tragica notte d'agosto a Parigi, in fuga dai paparazzi, per un incidente mentre era con ...