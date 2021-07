Tour de France 2021 | classifica rivoluzionata da una fuga! O’Connor da 14° a 2° | Cattaneo 12° | sprofonda Van Aert

(Di domenica 4 luglio 2021) Le fughe sono sempre più protagoniste aldee nella prima settimana hanno contribuito in maniera importante a disegnare lagenerale: due giorni fa la graduatoria era stata stravolta dall’attacco da lontano di Mathieu van der Poel, Wout vane Vincenzo Nibali; oggi il tentativo della prima ora ha permesso all’australiano Bene al nostro Mattiadi recuperare posizioni importanti e di dare una svolta alla Grande Boucle in chiusura della prima settimana. Tadej Pogacar è sempre più padrone indiscusso della corsa a tappe più ...

Vittoria d'altri tempi nella 9tappa delde: con un'azione solitaria sull'ultima salita di giornata l'australiano Ben O'Connor (AG2R Citroën) s'impone sulle Alpi della Savoia, a Tignes, davanti all'alzanese Mattia Cattaneo (12° ...Vittoria dell'australiano Ben O'Connor per distacco alde. Il ciclista si è aggiudicato una fredda 9ª tappa del 108°de, da Cluses a Tignes (2.107 metri d'altezza), lunga 144,9 chilometri. Secondo, con un ritardo di 5'07", Mattia ...Va a chiudersi la prima parte del Tour de France 2021: domani infatti ci sarà il giorno di riposo. Oggi è andata in scena la seconda frazione alpina, la nona tappa, con partenza da Cluses ed arrivo a ...L’australiano Ben O’Connor (AG2R Citroen) ha vinto la nona tappa del 108° Tour de France, la frazione regina delle Alpi che in 144 durissimi chilometri portava i corridori da Cluses ai 2.107 metri d’a ...