Roma, Under è ufficialmente un giocatore dell’O.M. (Di domenica 4 luglio 2021) Il futuro di Cengiz Under non sarà a Roma. Dopo il prestito in Inghilterra al Leicester per lui è ufficiale un’altra cessione. Sempre in prestito, ma questa volta con un obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive. Nella prossima stagione sarà dunque un giocatore dell’Olimpique Marsiglia. Ultime stagioni sottotono Le ultime stagioni di Cengiz Under sono state abbastanza negative. Quando Eusebio Di Francesco era l’allenatore della Roma, Under sembrava essere una delle promesse più cristalline del calcio europeo e mondiale. Poi, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 luglio 2021) Il futuro di Cengiznon sarà a. Dopo il prestito in Inghilterra al Leicester per lui è ufficiale un’altra cessione. Sempre in prestito, ma questa volta con un obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive. Nella prossima stagione sarà dunque unlimpique Marsiglia. Ultime stagioni sottotono Le ultime stagioni di Cengizsono state abbastanza negative. Quando Eusebio Di Francesco era l’allenatore dellasembrava essere una delle promesse più cristalline del calcio europeo e mondiale. Poi, ...

