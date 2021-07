Pierpaolo Pretelli replica a un presunto commento del papà sulla Gregoraci (Di domenica 4 luglio 2021) La replica di Pierpaolo Pretelli Sebbene il Grande Fratello Vip 5 sia finito ormai da diversi mesi, continuano a circolare notizie sui protagonisti. Nelle scorse ore si è registrata una polemica che ha coinvolto Pierpaolo Pretelli, suo padre Bruno ed Elisabetta Gregoraci. Chi ha seguito il reality ricorderà senza dubbio l’iniziale vicinanza di Pierpaolo a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 luglio 2021) LadiSebbene il Grande Fratello Vip 5 sia finito ormai da diversi mesi, continuano a circolare notizie sui protagonisti. Nelle scorse ore si è registrata una polemica che ha coinvolto, suo padre Bruno ed Elisabetta. Chi ha seguito il reality ricorderà senza dubbio l’iniziale vicinanza dia L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Pierpaolo Pretelli, le parole del suo papà alla Gregoraci: fan in rivolta - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli: la famiglia “vota” per la Gregoraci - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il padre di Pierpaolo Pretelli scrive a Elisabetta Gregoraci, la reazione di lui - zazoomblog : Pierpaolo Pretelli: la famiglia “vota” per la Gregoraci - #Pierpaolo #Pretelli: #famiglia - Frances42219510 : @RADIOBRUNO1 fate felici un esercito inserendo nelle live Pierpaolo pretelli con #lestatepiucalda #PRELEMI -