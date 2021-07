Papa Francesco ricoverato al Gemelli per intervento chirurgico (Di domenica 4 luglio 2021) Questo pomeriggio Papa Francesco si è recato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico, a quanto pare programmato, per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Erano da poco passate le 15.00 quando l'auto di Papa Francesco, come di consueto, senza particolari segni di riconoscimento, ha lasciato il Pontefice all'ingresso della struttura ospedaliera. Che cos'è la stenosi diverticolare del colon L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) Questo pomeriggiosi è recato presso il Policlinico Agostinodi Roma dove verrà sottoposto ad un, a quanto pare programmato, per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Erano da poco passate le 15.00 quando l'auto di, come di consueto, senza particolari segni di riconoscimento, ha lasciato il Pontefice all'ingresso della struttura ospedaliera. Che cos'è la stenosi diverticolare del colon L'articolo proviene da Firenze Post.

