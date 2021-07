Papa Francesco operato al Policlinico Gemelli | intervento perfettamente riuscito

(Di domenica 4 luglio 2021) . Ora due giorni in osservazione e poi le probabili dimissioni dall’ospedaletra la folla (Getty Images)Questo pomeriggiosi è recato presso ilAgostinodi Roma dove è sottoposto ad unchirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’chirurgico sarà eseguito dal professor Sergio Alfieri. A quanto risulta a ilfattoquotidiano.it l’a cui è stato sottopostoè ...

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - albertocaldana : RT @MediasetTgcom24: Mattarella a Papa Francesco: 'Un affettuoso pensiero da tutti gli italiani' #papafrancesco - mateogalonso : RT @virginiaraggi: Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. -

Ad operareal colon sarà il professore Sergio Alfieri , 55 anni a dicembre. Romano, responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Digestiva del Gemelli, è nato professionalmente alla ...Sergio Alfieri, il chirurgo al quale e' stato affidato il compito di operareal Policlinico Gemelli di Roma per una stenosi diverticolare sintomatica del colon , fino ad oggi ha condotto più di 9000 interventi chirurgici. Proviene dalla linea diretta e dalla ...Romano, 54 anni, è specializzato in chirurgia colo-rettale e del pancreas. Cresciuto alla scuola del Gemelli, ha all'attico oltre 9mila interventi ...L’intervento chirurgico cui oggi viene sottoposto al Policlinico Gemelli per una stenosi diverticolare sintomatica del colon arriva per papa Francesco in un quadro di salute complessivamente buono per ...