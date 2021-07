Papa Francesco al Gemelli per un intervento chirurgico: all’Angelus l’annuncio del viaggio in Ungheria (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco è stato ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico programmato. Il Santo Padre è entrato nella struttura sanitaria circa un’ora fa, come apprendono fonti dell’AdnKronos. Papa Francesco ha annunciato questa mattina all’Angelus il viaggio in Ungheria che si terrà in settembre, quando incontrerà anche il premier Viktor Orbán al termine del Congresso Eucaristico Internazionale. Papa Francesco, intervento ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 luglio 2021)è stato ricoverato questa mattina al Policlinicodi Roma per unprogrammato. Il Santo Padre è entrato nella struttura sanitaria circa un’ora fa, come apprendono fonti dell’AdnKronos.ha annunciato questa mattinailinche si terrà in settembre, quando incontrerà anche il premier Viktor Orbán al termine del Congresso Eucaristico Internazionale....

