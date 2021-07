Lecce: bimba di dieci anni giù dal balcone al secondo piano, ricoverata in rianimazione Indagine della polizia (Di domenica 4 luglio 2021) L'articolo Lecce: bimba di dieci anni giù dal balcone al secondo piano, ricoverata in rianimazione <small class="subtitle">Indagine della polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 4 luglio 2021) L'articolodigiù dalalin proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : #Lecce: bimba di dieci anni giù dal balcone al secondo piano, ricoverata in rianimazione - infoitinterno : Lecce, bimba di 10 anni cade dal balcone di casa al 2° piano: soccorsa da un passante, non è in pericolo di vita - corrmezzogiorno : #Bari Lecce, bimba cade dal secondo piano: diverse fratture ma non è in pericolo - LaGazzettaWeb : Lecce, bimba 10 anni precipita dal secondo piano: salvata da un passante, non è in pericolo di vita - rep_bari : Lecce, bimba di 10 anni cade dal balcone di casa al 2° piano: soccorsa da un passante, non è in pericolo di vita [a… -