Advertising

Palazzo_Chigi : Intesa sul lavoro tra Governo e parti sociali nella riunione a Palazzo Chigi: il Presidente Draghi e il ministro… - Radio1Rai : ??#Lavoro manifestazioni #Cgil #Cisl e #Uil #Sbarra: “Serve un nuovo e moderno patto sociale. Rimettere al centro i… - fisco24_info : Lavoro: Cgil,dopo sblocco 152 licenziati con mail in Brianza: Fiom, decisione collegata a via libera licenziamenti.… - Gemma17884743 : RT @ArcGuid: Imperia ….giovani senza lavoro/sicurezza, le preoccupazioni dei sindacati Silp Cgil e Uil Polizia./Valle d’Aosta, due donne mo… - tamangha : RT @f_burla: Pur di dimostrare che ancora esistono, Cgil, Cisl e Uil preferiscono lasciare un intero settore senza contratto di lavoro. Poc… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Cgil

... lo ha dichiarato all'ANSA Pietro Occhiuto, segretario generale della FiomBrianza. "Siamo alla barbarie, difenderemo i posti di- ha proseguito il sindacalista - , nulla lasciava ...... a investire in Paesi come Turchia, Russia e Cina, dove il costo delè più basso, non sono ... L'avviso comune firmato mercoledì scorso tra il Governo,, Cisl e Uil e le associazioni delle ...La Gianetti Fad Wheel, azienda di lavorazione metalli di Ceriano Laghetto (Monza), ha annunciato la chiusura dello stabilimento con il conseguente licenziamento di 152 lavoratori, i quali hanno ricevu ...Questa non è solo la storia di 152 licenziamenti. È una storia simbolo del mondo produttivo italiano per almeno due ragioni. La prima è che lo stabilimento chiude dopo 108 anni, ma soprattutto dopo un ...