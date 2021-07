Inter, inizia l’era Inzaghi: già martedì ad Appiano Gentile da giovedì il ritiro (Di domenica 4 luglio 2021) L’Inter prepara il ritorno in campo da Campione d’Italia Inizierà ufficialmente giovedì la stagione 21/22 dell’Inter Campione d’Italia. I nerazzurri, o meglio parte della squadra, si ritroveranno giovedì ad Appiano Gentile dove inizierà il ritiro agli ordini del neo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Allenatore piacentino che, secondo Tuttosport, prenderà il primo contatto con la Pinetina già a partire da martedì quando sarà al centro sportivo nerazzurro insieme al suo staff tecnico. Infine, definito il programma delle ... Leggi su intermagazine (Di domenica 4 luglio 2021) L’prepara il ritorno in campo da Campione d’Italia Inizierà ufficialmentela stagione 21/22 dell’Campione d’Italia. I nerazzurri, o meglio parte della squadra, si ritroverannoaddove inizierà ilagli ordini del neo allenatore nerazzurro Simone. Allenatore piacentino che, secondo Tuttosport, prenderà il primo contatto con la Pinetina già a partire daquando sarà al centro sportivo nerazzurro insieme al suo staff tecnico. Infine, definito il programma delle ...

