Influencer, in Norvegia la prima legge su filtri e fotoritocchi nei post (Di domenica 4 luglio 2021) Dichiarare esplicitamente nei post se la foto è stata modificata – con fotoritocchi ed eventuali filtri – e fornire un’indicazione chiara sulla reale taglia indossata e sul tono della pelle. E’ quando prevede un emendamento approvato lo scorso 2 giugno alla legge sul marketing vigente in Norvegia. Evidentissime le implicazioni per gli Influencer marketing: la nuova normativa si applicherà anche alle immagini pubblicitarie postate dietro compenso o benefit, indipendentemente dal canale di divulgazione, quindi social inclusi. I politici norvegesi sono evidentemente ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 luglio 2021) Dichiarare esplicitamente neise la foto è stata modificata – coned eventuali– e fornire un’indicazione chiara sulla reale taglia indossata e sul tono della pelle. E’ quando prevede un emendamento approvato lo scorso 2 giugno allasul marketing vigente in. Evidentissime le implicazioni per glimarketing: la nuova normativa si applicherà anche alle immagini pubblicitarieate dietro compenso o benefit, indipendentemente dal canale di divulgazione, quindi social inclusi. I politici norvegesi sono evidentemente ...

