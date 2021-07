Il dolce messaggio della moglie di Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio (Di domenica 4 luglio 2021) Il messaggio della moglie di Spinazzola Un Europeo perfetto quello di Leonardo Spinazzola fino a questo momento. Il desiderio di una vita, per lui, giocare una competizione così importante. Un sogno però che ha subito una battuta d’arresto a causa dell’infortunio che ha colpito il 28enne terzino giallorosso. Durante la partita Belgio-Italia, infatti, Leonardo ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 luglio 2021) IldiUn Europeo perfetto quello difino a questo momento. Il desiderio di una vita, per lui, giocare una competizione così importante. Un sogno però che ha subito una battuta d’arresto a causa delche ha colpito il 28enne terzino giallorosso. Durante la partita Belgio-Italia, infatti,ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : dolce messaggio Spinazzola, rottura del tendine d'Achille. Mou: 'Ti aspettiamo', l'Italia lo omaggia Anche la moglie ha voluto stargli accanto con un dolce messaggio: " Hai reso tutti orgogliosi ma soprattutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni, è fiero ed orgoglioso del suo papà dall'inizio alla ...

Leonardo Spinazzola: il dolce messaggio della moglie dopo l'infortunio Novella 2000 Il dolce messaggio della moglie di Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio Dopo l'infortunio che ha colpito Leonardo Spinazzola durante Belgio-Italia, arriva il dolce messaggio della moglie Miriam Sette ...

