Deddy si vede con Emma Muscat: i tanti fan credono che ci sia qualcosa tra i due (Di domenica 4 luglio 2021) Dennis Rizzi, in arte Deddy, è stato al centro del gossip. Il ragazzo, dopo che si è esibito a Battiti Live, ha messo sul suo profilo social delle storie con la cantante Emma Muscat, le quali hanno fatto pensare ai tanti fan che tra i due ci sia un flirt. L’incontro di Deddy ed Emma Muscat A Battiti Live, il programma condotto da Elisabetta Gregoraci è stato chiamato anche Deddy per la canzone “Zero passi”. Mentre stavano girando le registrazioni, il cantante ha rivisto il suo amico Aka7even. Ma non solamente, come ha fatto vedere sui ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 4 luglio 2021) Dennis Rizzi, in arte, è stato al centro del gossip. Il ragazzo, dopo che si è esibito a Battiti Live, ha messo sul suo profilo social delle storie con la cantante, le quali hanno fatto pensare aifan che tra i due ci sia un flirt. L’incontro diedA Battiti Live, il programma condotto da Elisabetta Gregoraci è stato chiamato ancheper la canzone “Zero passi”. Mentre stavano girando le registrazioni, il cantante ha rivisto il suo amico Aka7even. Ma non solamente, come ha fattore sui ...

Advertising

___iamthequeen : @RominaGagliard7 @AtyimoL @rebeccalellii @sonodeddy Si vede che non ne capisce niente. A prova contraria Deddy è ar… - rosaaededdy : RT @BiBiRiccio: Ho cancellato il tweet perché lo state prendendo come un insulto quando non è così! Il senso era semplicemente che è Rosa c… - deddymyall : RT @BiBiRiccio: Ho cancellato il tweet perché lo state prendendo come un insulto quando non è così! Il senso era semplicemente che è Rosa c… - BiBiRiccio : Ho cancellato il tweet perché lo state prendendo come un insulto quando non è così! Il senso era semplicemente che… - BiBiRiccio : @vistanno Vabbè se non capite il mio tweet che ci posso fare? Il senso era semplicemente che è Rosa ci può essere… -