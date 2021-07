Beppe | ci stanno fregando | la base trema e scrive a Grillo

(Di domenica 4 luglio 2021) Una lettera firmata da 100 esponenti pentastellati è stata inviata amentre è in corso una mediazione per evitare la scissione del M5s

Ultime Notizie dalla rete : Beppe stanno

" Cifregando,, questi cifregando: dalle questioni ambientali alle grandi opere, cifregando!", tuona la base pentastellata rimarcando che c'è bisogno del " nostro garante,...Cifregando,, questi cifregando: dalle questioni ambientali alle grandi opere, cifregando! Abbiamo bisogno del nostro Garante,, abbiamo bisogno che il custode dei ...Una lettera firmata da 100 esponenti pentastellati è stata inviata a Beppe Grillo mentre è in corso una mediazione per evitare la scissione del M5s ...A firmare la lettera decine di attivisti ed eletti napoletani che non appoggiano l'accordo con il Pd per la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi e si inseriscono nella diatriba con Giuseppe Conte ...