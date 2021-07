Barella su Spinazzola | “E’ stato brutto Possiamo solo renderlo orgoglioso di noi e vincere per lui”

(Di domenica 4 luglio 2021) Nel corso della conferenza stampa odierna, il centrocampista Nicolò, oltre a parlare della sfida contro la Spagna, ha parlato anche delle sensazioni del gruppo dopo l’infortunio di. Queste le sue parole:“ E’strano, non festeggiare perché è successo qualcosa di grave a un tuo compagno, un protagonista fino a quel momento, èdifficile. E’il primo gol per il quale non ho esultato a fine partita. Il calcio dà tanto, ma ci toglie anche tanto, purtroppo è il nostro lavoro, la nostra passione. Nonfar altro che...

... abbiamo creato qualcosa di speciale ma avrà tante altre occasioni per festeggiare') e un saluto allo sfortunatodice di avere piena fiducia in Emerson , l'esterno che piace a ...... il centrocampista della Nazionale Nicolòha preso la parola a Coverciano, in conferenza ... SU: 'E' stato strano, non festeggiare perché è successo qualcosa al tuo compagno, un ...Il centrocampista dell'Inter è intervenuto in conferenza stampa sulla semifinale di Euro 2020 di martedì 6 contro la Spagna: "È stato strano non festeggiare - ammette l'ex Cagliari - perché è successo ...A due giorni dalla Spagna, dal ritiro azzurro ha parlato Barella: "Spinazzola? Difficile festeggiare quando succede qualcosa ad un compagno".