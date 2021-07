Barbara D’Urso | Anna Tatangelo la sostituisce e dice che …

Leggi su cityroma

(Di domenica 4 luglio 2021) Nei giorni scorsi, dopo che sono usciti i palinsesti Mediaset del prossimo autunno che vedonomolto ridimensionata e Alessia Marcuzzi che sui social ha annunciato il suo abbandono alle reti Mediaset, non si parla d’altro. Sia della reazione dellache, in realtà, si è limitata a postare sui social le parole bellissime di stima e riconoscenza che le ha rivolto Piersilvio Berlusconi in conferenza stampa pur se, nello stesso tempo, le ha tolto due programmi sia dell’addio clamoroso di Alessia Marcuzzi. A questo proposito la notizia, che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, è stata commentata anche da Berlusconi che ...