A Grillo e alla vecchia guardia del M5s dico | riprovateci! Questa storia non può finire così

(Di domenica 4 luglio 2021) Il potere corrompe e rovina tutto, distrugge le speranze, erode la fiducia, spinge i nuovi eletti nelle file dei politicanti, quelli che pensano solo ai propri interessi ed a quelli dei loro amichetti. Il motivo? Non è il successo o il denaro, il motivo vero è un altro, è la perdita di contatto con la base, con la gente comune. Si viaggia in auto blu blindate e si mangia dal Bolognese. Non si va più al bar a prendere il cappuccino e si scambiano due parole con l’operaio che sta sfasciando la strada per riparare l’ennesima buca; non si prende l’autobus e si ascoltano le lamentele degli studenti su una scuola che non funziona più; non si combatte per ore ed ore con i call center perché si è ...