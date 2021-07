Wimbledon 2021, Matteo Berrettini: “Ho giocato un match solido, più avanti vado e più accresco il mio livello” (Di sabato 3 luglio 2021) Una giornata molto speciale per il tennis italiano. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego hanno scritto una pagine di storia nel Tempio del tennis. A Wimbledon, infatti, i due giocatori nostrani hanno raggiunto gli ottavi di finale: non accadeva dal 1955 (Nicola Pietrangeli e Beppe Merlo) e prima ancora era successo solo nel 1949 (Gianni Cuccelli e Marcello Del Bello). Matteo, testa di serie n.7, ha liquidato in tre per 6-4 6-4 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene, n.64 del ranking, dando dimostrazione di grande maturità e solidità. Un riscontro dal significato particolare essendo il 100° successo nel Tour per lui: ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Una giornata molto speciale per il tennis italiano.e Lorenzo Sonego hanno scritto una pagine di storia nel Tempio del tennis. A, infatti, i dueri nostrani hanno raggiunto gli ottavi di finale: non accadeva dal 1955 (Nicola Pietrangeli e Beppe Merlo) e prima ancora era successo solo nel 1949 (Gianni Cuccelli e Marcello Del Bello)., testa di serie n.7, ha liquidato in tre per 6-4 6-4 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene, n.64 del ranking, dando dimostrazione di grande maturità e solidità. Un riscontro dal significato particolare essendo il 100° successo nel Tour per lui: ...

