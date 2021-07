UFFICIALE – Rottura del tendine d’Achille per Spinazzola | ecco quando tornerà in campo

(Di sabato 3 luglio 2021) Le sensazioni ieri sera erano queste, ma c’era una piccola speranza che l’infortunio non fosse così grave. Ora è purtroppo arrivata l’ufficialità: Leonardoha subito ladelnel corso della sfida contro il Belgio. La comunicazione è arrivata dallo staff medico dell’Italia ed è stata subito ripresa da Fabrizio Romano, di Sky. Quest’infortunio comporterà peruno stop di almeno cinque o sei mesi e dunque la possibilità di non riuscire a rivederlo inprima del 2022 è molto concreta. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

La brutta notizia è confermata, c'è la rottura del tendine d'Achille per Leonardo Spinazzola. Lo ha comunicato la Nazionale: "Gli accertamenti effettuati da Leonardo Spinazzola oggi presso l'ospedale ...