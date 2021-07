Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani | l’ultima serata in Puglia per Battiti Live | “Andarmene sarà un trauma”

(Di sabato 3 luglio 2021)hanno concluso la loro fuga in, dove l’ex ballerino di Amici è stato impegnato per. Sabato serapuntata della kermesse musicale, così anche la coppia, che ha annunciato ufficialmente la relazione proprio durante la vacanza, tornerà a casa.si sono mostrati felici e uniti nelle foto condivise con i fan su Instagram in questo ...

Sui social la conduttrice mostra orgogliosa il suo look davanti a, che la riprende proco prima di salire sul palco di Battiti Live . Il look dell'ex concorrente gieffina risulta ...Stasera sta andando in onda su TeleNorba e RadioNorba (anche in streaming) l'ultimo appuntamento di Battiti Live che lo vede nel corpo di ballo con il fidanzatopresentissimo nel ...Ebbene sì, anche Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri hanno sfornato la loro hit estiva. Anno zero, questo il titolo del loro primo singolo, “E’ una canzone nata per gioco", spiega il direttore artist ...Perché Tommaso Stanzani è primo in tendenza su Twitter? C’entrano Battiti Live e Tommaso Zorzi, il momento d'oro del ballerino di Amici 20.