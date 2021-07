Siamo state investite | poi cade la linea | trovate morte due ragazzi nei campi milanesi | è giallo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 luglio 2021) Sonole due giovani ragazze marocchine disperse da venerdì mattina nelle campagne di San Giuliano Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. I carabinieri si erano messi sulle loro tracce non appena hanno ricevuto una telefonata in lingua araba di una delle due donne che segnalava il suo ferimento e ladella sua amica. “Aiuto,da una trebbiatrice”, le frasi della ragazza prima che la chiamata si interrompesse bruscamente. Da quel momento in poi il numero non è più stato raggiungibile e così sono...