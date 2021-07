Russell: "Incredibile passare in Q3: sarà un GP d'Austria fortunato" (Di sabato 3 luglio 2021) Sei millesimi fanno la differenza tra un Q2 e un Q3. Lo sa bene George Russell che nelle qualifiche del GP d'Austria è riuscito a centrare la top 10, mettendosi con prepotenza davanti alle Ferrari , ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) Sei millesimi fanno la differenza tra un Q2 e un Q3. Lo sa bene Georgeche nelle qualifiche del GP d'è riuscito a centrare la top 10, mettendosi con prepotenza davanti alle Ferrari , ...

