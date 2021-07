Milan, c’è l’accordo col Brescia ma Tonali deve abbassarsi l’ingaggio (Di sabato 3 luglio 2021) Il Milan ha raggiunto l’accordo col Brescia per il riscatto di Tonali che, però, deve abbassarsi l’ingaggio per rimanere in maglia rossonera. Il riscatto a 35 milioni (con 10 di bonus) è carta straccia, Cellino di fatto ha rinunciato a 10 milioni ma ha deciso di fare lo stesso l’operazione preservando gli ottimi rapporti con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 luglio 2021) Ilha raggiuntocolper il riscatto diche, però,per rimanere in maglia rossonera. Il riscatto a 35 milioni (con 10 di bonus) è carta straccia, Cellino di fatto ha rinunciato a 10 milioni ma ha deciso di fare lo stesso l’operazione preservando gli ottimi rapporti con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

