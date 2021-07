Francesco Oppini rassicura la madre Alba Parietti: “Ti salverò” (Di sabato 3 luglio 2021) Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, ha rassicurato la showgirl confermandole: “Ti salverò io” La bellissima dedica del figlio alla madre (via Screenshot)E’ un venerdì speciale per Alba Parietti, che proprio durante questo 2 luglio compie 60 anni. Un compleanno speciale per la showgirl e volto noto tv che ha festeggiato con un mega party. Ovviamente alla festa non poteva mancare Francesco Oppini, suo figlio, che si è reso protagonista di una dedica a dir poco bellissima. POTREBBE ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 luglio 2021), figlio di, hato la showgirl confermandole: “Tiio” La bellissima dedica del figlio alla(via Screenshot)E’ un venerdì speciale per, che proprio durante questo 2 luglio compie 60 anni. Un compleanno speciale per la showgirl e volto noto tv che ha festeggiato con un mega party. Ovviamente alla festa non poteva mancare, suo figlio, che si è reso protagonista di una dedica a dir poco bellissima. POTREBBE ...

martacerritelli : RT @_Christie_Road: ma io cosa ho fatto di male nella vita per NON meritarmi di sclerare con francesco oppini per l'Italia ?????????? https://t.… - martaxxofficial : RT @eu_phoriaa_: 'grazie a @ francesco_oppini_82 per essere così speciale' Io non ho mai visto una persona essere così tanto lodata e desc… - theglassisblue : @/francesco_Oppini_82 Senti amo metti una buona parola con 7gold sono diventata molto brava lo giuro, guarda facci… - _Christie_Road : ma io cosa ho fatto di male nella vita per NON meritarmi di sclerare con francesco oppini per l'Italia ?????????? - MadamaRat : Ti amo Francesco Maria Oppini.. TI AMO -