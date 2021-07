DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: griglia di partenza, risultato in tempo reale (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 14.55 Cinque minuti al via delle qualifiche! 14.46 Le qualifiche, come di consueto, saranno divise in 3: Q1 di 18 minuti, Q2 di 15 e Q3 di 12. In ciascuna delle prime due sessioni verranno eliminati i peggiori cinque piloti della classifica. 14.43 Lewis Hamilton insegue invece la pole n.101 in carriera. Sa che su questa pista deve limitare i danni. Oggi per il campione del mondo l’obiettivo è la prima fila. 14.35 Per la Ferrari oggi l’obiettivo è la terza fila. Il passo in vista della gara è buono, Sainz e Leclerc dovranno limitare i danni sul giro secco. 14.30 Max Verstappen ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 14.55 Cinque minuti al via delle qualifiche! 14.46 Le qualifiche, come di consueto, saranno divise in 3: Q1 di 18 minuti, Q2 di 15 e Q3 di 12. In ciascuna delle prime due sessioni verranno eliminati i peggiori cinque piloti della classifica. 14.43 Lewis Hamilton insegue invece la pole n.101 in carriera. Sa che su questa pista deve limitare i danni. Oggi per il campione del mondo l’obiettivo è la prima fila. 14.35 Per la Ferrari oggi l’obiettivo è la terza fila. Il passo in vista della gara è buono, Sainz e Leclerc dovranno limitare i danni sul giro secco. 14.30 Max Verstappen ...

